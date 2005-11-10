Ufficiale D'Ausilio saluta l'Avellino: passa a titolo temporaneo con diritto di opzione ai greci dell'Iraklis

Se ne parlava da tempo, ora arriva l'ufficialità: Michele D'Ausilio lascia l'Avellino e passa a titolo temporaneo con diritto di opzione ai greci dell'Iraklis Salonicco.

Di seguito, la nota della compagine irpina:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto all’Iraklis Salonicco 1908 (Super League Greca), a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele D’Ausilio.

La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".

Ha fatto eco anche il comunicato del club greco: "Iraklis annuncia l'acquisto del calciatore italiano Michele D’Ausilio dall'Avellino.

Nato il 3 settembre 1999 a Milano, D’Ausilio gioca principalmente come centrocampista, ma può anche coprire le posizioni in fondo al centrocampo con la stessa facilità. Ha iniziato la sua carriera professionale dalle categorie inferiori dell'Italia, prima di stabilirsi nella Serie C con le squadre di Arconatese, Giana Erminio e Audace Cerignola, e poi si è trasferito all'Avellino, con cui ha celebrato la sua promozione in Serie B.

Michele, benvenuto a HERACLES!

Ti auguriamo salute e ogni successo con la maglia della nostra squadra".