Il Latina si assicura il nuovo prestito di De Cristofaro dall'Avellino: sarà ancora nerazzurro
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina si dice "lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’Avellino per il rinnovo del prestito di Antonio De Cristofaro, che vestirà ancora la maglia nerazzurra nella stagione 2026/27.
Una conferma tutt’altro che scontata. Nonostante l’interesse di altre società, il Latina è riuscito a vincere la concorrenza, confermando la volontà del club di puntare ancora su uno dei protagonisti del proprio centrocampo. Dopo aver dimostrato qualità, sacrificio e un forte attaccamento ai colori nerazzurri, De Cristofaro è pronto a proseguire il suo percorso a Latina, mettendo ancora talento, equilibrio e personalità al servizio della squadra.
Una conferma importante, frutto del lavoro della società e della volontà condivisa di continuare insieme un percorso che ha ancora tanto da raccontare.
Bentornato, Antonio".