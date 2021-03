Beruatto: "Mi porto dietro l'esperienza alla Juve. Voglio la A col Vicenza e spero di restare"

Intervistato da Tuttojuve.com il terzino Pietro Beruatto ha parlato della sua esperienza in Serie B con la maglia del Vicenza e dei suoi obiettivi a breve e lungo termine: “Avevo già indossato questa maglia nel 2017, purtroppo era terminata per un infortunio alla spalla ed ero così tornato alla Juventus. Oggi, a differenza di allora, siamo in Serie B, la stagione sta procedendo nel migliore dei modi e sono molto contento di questo. Ci sono giocatori di qualità, non è un campionato semplice, ma abbiamo l'ambizione di conquistare i play-off. E in questo rush finale, il nostro obiettivo è quello di conquistare più punti possibili. Mi piacerebbe raggiungere la Serie A con questa maglia. - continua Beruatto – L’esperienza alla Juventus, il continuo confronto con la prima squadra, mi ha aiutato a crescere anche se ho ancora molto da apprendere, ma quelle nozioni le sto mettendo in pratica qui a Vicenza. Ho tantissimi ricordi, ma quello che mi ha colpito di più fu il primo incontro con Cristiano Ronaldo, avevo i brividi e giocare con lui è stata un’emozione indescrivibile, unica. Futuro? Mi piacerebbe molto restare qui, ma ad oggi penso soltanto di finire il campionato nel miglior modo. E poi si vedrà".