Boateng al 90': "Pressione sul Monza? No. Sono vecchio, ma spero di continuare ancora"

vedi letture

Kevin-Prince Boateng, attaccante del Monza, è intervenuto al termine del match vinto col Pordenone ai microfoni di DAZN: "Ci mancava vincere in casa, abbiamo fatto una grandissima partita. Oggi abbiamo fatto una gara importante e volevamo vincere".

C’è un po' di pressione su questa squadra?

"No. Non volevamo sbagliare, il Pordenone è una delle più forti in contropiede. Dopo il gol è tornata la fiducia e abbiamo visto un grande Monza. Sono vecchio (ride, ndr). Dopo tutti questi anni provo ancora a stare in campo per fare la differenza, spero di continuare ancora per un po'".

Cosa è successo con Sampirisi?

"Si litiga, è normale che ci siano queste emozioni. Ma dopo finisce, un po’ di aggressività serviva. Pirola? Ha fatto un gran lavoro, il mister lo ha portato gradualmente nel gruppo. Abbiamo tante partite importanti, ora devo riposare".