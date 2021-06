Boateng saluta Monza: "Dispiace non esser riusciti a portare il club dove merita, in A"

"Grazie grazie grazie BAGAI! Scusa che non sono / siamo riusciti a portare questa grande società e Club dove si merita di stare, in Serie A! Grazie anche al Dottor Galliani ❤️❤️❤️ a presto Monza, vi tengo nel cuore con me": questo il messaggio sociale che Kevin-Prince Boateng ha rivolto a Monza e al Monza.