Brescia, Clotet: "Cosenza primo match determinante per la classifica". I convocati

“Nell'ultimo match non abbiamo portato a casa i tre punti, ma era importante muovere la classifica e ci siamo riusciti. In questa fase, quando mancano ancora 13 partite alla fine del campionato, tutti i match sono determinanti a partire dalla sfida contro il Cosenza", con queste parole Pep Clotet, tecnico del Brescia, ha analizzato nella giornata di ieri la sfida in programma nella serata odierna contro il Cosenza in conferenza stampa.

Pochi minuti fa il club lombardo ha diramato la lista dei convocati. Eccola:

Portieri: Joronen, Kotnik,

Difensori: Mateju, Chancellor, Cistana, Martella, Pajac, Papetti, Karacic, Mangraviti

Centrocampisti: Van de Looi, Spalek, Jagiello, Bisoli, Bjarnason, Skrabb

Attaccanti: Donnarumma, Ayé, Ragusa, Fridjonsson