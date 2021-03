Brescia, Clotet onesto: "Salernitana, davvero una grande squadra"

E' molto onesta l'analisi di Josep Clotet dopo la partita persa dal suo Brescia a Salerno: "Non mi sono esaltato quando abbiamo vinto quattro partite consecutive mantenendo la porta inviolata, non mi posso rammaricare adesso. La Salernitana è davvero un'ottima squadra, molto fisica e capace di non far giocare gli avversari. Vorrei ricordare che non subiscono gol da tantissimo tempo, una volta sbloccatosi lo 0-0 si è messa sui binari a loro favorevoli e nel primo tempo non siamo mai riusciti ad essere performanti come in altre occasioni. Ci siamo persi la marcatura sul calcio d'angolo decisivo, eppure ci avevamo lavorato durante la settimana. Nella ripresa qualcosina in più, abbiamo cambiato anche le marcature ma il risultato è rimasto lo stesso e, anzi, potevamo prendere il secondo gol in qualche circostanza. Le gare ravvicinate non hanno pesato, semplicemente la Salernitana è stata brava a portarsi in vantaggio e ha gestito le risorse nel modo migliore. Stiamo parlando di una squadra che occupa una prestigiosa posizione di classifica da tanto tempo e che non perde da 12 gare. Non ci dobbiamo demoralizzare, abbiamo iniziato un lavoro molto importante da qualche settimana e la sosta sarà utile per ritrovare forza e fiducia".