Brescia, monta la protesta ultras: "Ci hai promesso la A, ma siamo sempre nella mediocrità"

In 300 davanti alla sede del Brescia per contestare l’operato del presidente Massimo Cellino. Dopo la chiusura di un mercato ritenuto insoddisfacente i tifosi della Curva Nord sono scesi in piazza per manifestare la propria rabbia nei confronti del numero uno reo di non aver rinforzato adeguatamente una squadra che appare in grandi difficoltà e con una guida tecnica sempre precaria. “Ci hai promesso la serie A, ma siamo sempre nella stessa mediocrità” e “Vogliamo serietà, chiarezza e rispetto per questa città”, questi i due striscioni esposti dagli ultras che hanno chiesto anche un incontro con Cellino.