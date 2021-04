Brescia, patto per i playoff. Cellino tiene a rapporto Clotet e il suo staff

Un patto per i playoff. Questo è quanto è stato sancito nel pomeriggio di ieri in casa del Brescia. Come riporta il Giornale di Brescia, infatti, il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha voluto incontrare il tecnico Pep Clotet e il suo staff per fare il punto della situazione sulla condizione della squadra in vista delle ultime giornate. Quattro giornate da qui al termine della stagione regolare che diranno molto anche sul futuro della panchina oggi in mano al tecnico catalano.