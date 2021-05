Brescia, se Clotet saluta può arrivare Stroppa. Non decolla l'ipotesi interna di Gastaldello

In attesa di chiarire il nodo Ds, con Roberto Gemmi in pole (tanto che nella serata di ieri pare esserci stata un'accelerata con quello che pare l'ormai ex Ds del Pisa), il patron del Brescia Massimo Cellino sta provando a scogliere le riserve circa la panchina.

Se con Josep Clotet sarà addio, come riferisce BresciaOggi, "in ascesa le quotazioni di Giovanni Stroppa anche se un obiettivo del presidente rimane Fabio Caserta del Perugia. Molto difficile arrivare a Paolo Zanetti del Venezia, mentre l'ipotesi interna Daniele Gastaldello non decolla. Anzi, c'è il forte rischio che l'attuale secondo allenatore sia costretto a fare le valigie sia in caso di permanenza di Clotet che in caso di arrivo di un nuovo allenatore con il proprio staff".