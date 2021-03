Brescia, stagione maledetta per Donnarummna. Altro problema muscolare per l'attaccante

In casa Brescia l’esplosione di Florian Ayé, in gol anche ieri sera, sta facendo pesare meno l’assenza di Alfredo Donnarumma che in questa stagione non sta riuscendo a trovare la migliore condizione a causa di vari acciacchi fisici. L’ultimo ieri sera quando ha dovuto dare forfait per la sfida conto il Cosenza a causa dell’ennesimo problema muscolare. Come riporta il Giornale di Brescia lo staff sanitario del club lombardo è al lavoro per valutare le condizioni del giocatore sperando che si tratti solo di un problema di piccola entità e che non lo costringa a restare fuori a lungo privando il tecnico Clotet di un valido elemento per risalire la china.