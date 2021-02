"Bulli e bulle finiscono in panchina, come me": l'ironia di Alfonso per lo stop al bullismo

La Lega B, con i 20 club partecipanti, ha aderito alla lotta contro il bullismo, e quest'oggi i social delle varie formazioni cadette sono pieni di messaggi per provare a combattere questa piaga sociale che sta dilagando soprattutto tra i giovani.

Il bullismo, però, si combatte anche con l'ironia, come ha evidenziato la Cremonese, che al portiere Enrico Alfonso ha affidato il messaggio per questa campagna di sensibilizzazione: "Bulli e bulle finiscono in panchina, come me. Lo sport batte il bullismo 1000 a 0!".

Uno tra i messaggi sicuramente più originali.