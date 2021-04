Cagni sulla corsa promozione in serie B: "Favorite Lecce e Salernitana"

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Gigi Cagni dice la sua sulla serie B, in particolare sulla corsa per la promozione diretta in serie A: "A contendersi il secondo posto sono saranno Lecce e Salernitana. Pur dovendo affrontare campani e salentini, è difficile che il Mozza possa inserirsi essendo a-6 dai giallorossi e -5 dai granata. Credo che il Lecce sia il favorito, visto che ha un organico più ampio, ricco di alternative di elevata qualità in tutti i ruoli".