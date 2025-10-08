Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."

Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:34Serie B
Tommaso Maschio

“Aspettavo il giorno dell’esordio con questa maglia da tanto tempo, è stato un momento che mi ha reso orgoglioso e che ricorderò per tutta la vita. Ho sempre saputo che tutti i sacrifici prima o poi sarebbero stati ripagati, poi certo, se fosse entrato in rete quel tiro, sul finale di gara, sarebbe stato certamente tutto ancora più bello", l'attaccante della Carrarese Tommaso Rubino ha parlato ai microfoni del club del suo esordio ufficiale con la maglia azzurra: "Al di là di questo, ho una carriera davanti, le occasioni non mancheranno e sono motivato per continuare a lavorare duramente, con la volontà di crescere ogni giorno di più. - prosegue ancora il classe 2006 - Stiamo disputando un grande campionato sino ad ora, siamo riusciti a strappare punti pesanti sia in casa, che fuori, esprimendo un buon gioco. Ma la vera difficoltà sarà quella di confermarsi su questi livelli; perciò, sarà necessario continuare a lavorare con la stessa intensità e determinazione di adesso per riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza al più presto".

Spazio poi al suo ambientamento a Carrara: "Dal punto di vista personale, non posso che spendere parole positive per tutto l’ambiente Carrarese, dalla città allo spogliatoio, mi sto trovando bene in tutto e per tutto. Sin dall’inizio ho avuto modo di confrontarmi con grandi professionisti, oltreché con persone splendide, che non posso che ringraziare per l’accoglienza che mi hanno riservato".

"Per quanto riguarda il mio ruolo, sono certamente un giocatore offensivo, ma posso dire di non avere particolari esigenze tattiche o posizioni preferite: so che il mister vuole il mio bene, sa benissimo quali sono le mie qualità e le mie caratteristiche, ed io sono ovviamente a sua disposizione. Per esempio, a volte mi ha chiesto di svariare tra le linee per non dare punti di riferimento agli avversari e, nel limite del rispetto delle esigenze tattiche della squadra, mi consente di dare sfogo alla mia fantasia, tenendo palla o calciando verso lo specchio quando è opportuno".

