Carrarese, Rubino: "Questa squadra ha margini di crescita. Gol dedicato a Commisso"

© foto di Federico De Luca 2025
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:55Serie B
Tommaso Maschio

Quella di sabato è stata una partita importante, in cui abbiamo saputo reagire allo svantaggio iniziale, nonostante stessimo giocando in trasferta e in un ambiente molto caldo. Abbiamo dimostrato che, scendendo in campo con la giusta umiltà e con la grande concentrazione e dedizione dimostrata, siamo in grado di disputare grandi match". L'attaccante della Carrarese Tommaso Rubino, a segno contro l'Avellino nell'ultimo turno, parla così ai canali ufficiali della sfida contro gli irpini soffermandosi proprio sulla sua rete: "Comunque, ci tengo a sottolineare come il mio goal abbia una dedica speciale: nella mattinata, infatti, ho appreso con grande dolore e dispiacere la notizia della scomparsa del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al quale ero molto legato e verso il quale nutrivo e nutrirò sempre grande affetto e stima, oltreché un senso di profonda gratitudine. Credo che i suoi valori umani e morali, dimostrati anche all’interno del mondo del calcio, debbano essere d’esempio per tutti".

"Ad ogni modo, tornando al campo, penso che ci si possa ritenere soddisfatti di questa prima parte di campionato della squadra, - prosegue 2006 - ma, al contempo, credo sia necessario non perdere la consapevolezza delle difficoltà che certamente troveremo sul nostro cammino da qui, sino a fine campionato".

Spazio poi agli obiettivi personali e di squadra: "Il mio obiettivo primario è e sarà quello di aiutare la squadra a raggiungere più traguardi possibili, riuscendo magari, nel mentre, a ritagliarmi sempre più spazio e so che questo passa anche attraverso la mia capacità di rispondere presente ogni qual volta il mister decide di chiamarmi in causa. Ad ogni modo, credo che questa squadra abbia ancora margini di crescita, perciò credo che sia fondamentale continuare a lavorare duramente durante la settimana, con l’obiettivo di continuare a macinare punti per tenere lontane le parti basse della classifica, ovviamente a partire dalla complessa sfida di venerdì sera contro l’Empoli, in cui però potremmo giovare di uno stadio pronto a sostenerci.”

