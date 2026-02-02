Carrarese, innesto sulla corsia destra: arriva Guercio dallo Slask Wroclaw
Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Ślask Wroclaw per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive, con opzione di riscatto, del calciatore Tommaso Guercio, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026.
Il terzino, classe 2005, vanta le caratteristiche tipiche del difensore moderno: versatilità tattica, velocità e una strutta fisica imponente.
Il calciatore Italo-polacco è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter, allenato, fra gli altri, da mister Chivu, per poi iniziare la sua carriera tra i professionisti in Polonia, con la maglia dello Ślask Wroclaw.
Per il talento nato a Codogno anche 22 presenze con le selezioni giovanili della nazionale polacca.
Benvenuto a Carrara, Tommaso!
