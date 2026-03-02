Carrarese, Guarcio operato per una frattura facciale: domani sarà dimesso dall'ospedale

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro dovrà fare a meno del difensore centrale Guercio, che non ha ancora esordito dopo l'arrivo a gennaio dalla Polonia, per le prossime gare. Il giocatore è stato operato nella giornata di oggi dopo un duro scontro di gioco in allenamento in cui aveva riportato una trauma cranico e alcune fratture al viso. Questa la nota del club toscano:

"Carrarese Calcio 1908 rende noto che, il calciatore Tommaso Guercio, a seguito di uno scontro di gioco durante una sessione d’allenamento, ha riportato un trauma cranico con ferita lacera nell’arcata orbitaria, provocandogli un quadro plurifratturativo scomposto, ai limiti del fracasso maxillo facciale monolaterale nel complesso orbito maxillo zigomatico sinistro.

In data odierna, presso il Dipartimento di Chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale Cisanello di Pisa, il difensore azzurro è stato sottoposto ad intervento chirurgico, diretto dal Professor Brevi, mirato alla ricostruzione della frattura e già nella giornata di domani è prevista la dimissione ospedaliera.

Il Club di Piazza Vittorio Veneto coglie l'occasione per ringraziare dell' impegno profuso e della professionalità mostrata il Professor Brevi e l' intera equipe medica del reparto, in particolare il Dottor Delitala e la Dottoressa Anastasio, che , a vario titolo, hanno supportato le varie fasi del percorso ospedaliero che hanno interessato l' atleta azzurro".