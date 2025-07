Ufficiale Catanzaro, innesto d'esperienza sulla sinistra: dopo oltre 10 anni torna Di Chiara

Gianluca Di Chiara torna a vestire la maglia giallorossa del Catanzaro a distanza di oltre 10 anni (28 presenze dal 2013 al 2015). Il terzino sinistro classe ‘93, svincolato dopo l’esperienza al Frosinone negli ultimi mesi della scorsa stagione, ha infatti firmato con il club calabrese. Lo comunica il sito della Lega B nella sezione dedicata al calciomercato. Si attende ora il comunicato ufficiale per conoscere i dettagli del contratto firmato dal difensore.

Di Chiara (31) nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Reggiana, Pavia, Latina, Lecce, Foggia, Perugia, Benevento, Carpi, Reggina e Parma. Per lui sono 221 le presenze in Serie B, più tre ai play off, a cui si sommano un’ottantina di gare in Serie C e 12 in massima serie.