Chievo, Aglietti: "Ci manca entusiasmo, ripartiamo dal pari di oggi"

Le parole di Aglietti dopo Chievo-Frosinone 0-0.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha commentato ai canali ufficiali del club lo 0-0 casalingo contro il Frosinone.

Mister, un’analisi di questo pareggio per 0-0 contro il Frosinone.

“L’analisi è che in questo momento siamo una squadra un po’ convalescente. Siamo intimoriti, non riusciamo ad esprimere quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora e ci dobbiamo ritrovare. Dobbiamo toglierci di dosso queste preoccupazioni, si vede che la squadra è contratta. Non riusciamo a giocare il nostro calcio. Di buono c’è il risultato e che neon abbiamo preso gol. Nel secondo tempo abbiamo sofferto tanti, commettendo diversi errori individuali e dobbiamo stare un po’ più attenti. Dobbiamo ritrovare un po’ di entusiasmo e preparare al meglio il finale di stagione. Forse le aspettative che si sono cerate attorno a questa squadra hanno portato a questa situazione. Noi abbiamo un buon organico, non siamo al livello delle prime 6/7 come ho sempre detto e magari anche la stanchezza sta facendo la sua parte. Con stanchezza intendo sia quella fisica che quella mentale”.

Quanto è importante ripartire da un punto senza subire reti per preparare l’ultima partita prima della mini-sosta?

“E’ importante, perché era uno scontro play off e loro volevano accorciare in maniera netta su di noi. Il primo tempo è stato equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti, mentre nella ripresa loro hanno fatto sicuramente di più. Potevano segnare, mentre noi abbiamo fatto meglio in certi frangenti rispetto al primo tempo ma siamo stati poco incisivi. Questo ha dato forza al Frosinone, che ha certato la vittoria fino alla fine. Siamo stati bravi a tenere e anche un pizzico fortunati”.

Un giudizio su Bertagnoli, che non ha giocato in un ruolo propriamente suo.

“Bertagnoli ha fatto una buona partita. E’ un ragazzo applicato, su cui si può contare. Mogos è venuto in panchina, ma in realtà era indisponibile perché aveva un problema ad un ginocchio e nell’ultimo periodo ha sempre giocato. Anche Palmiero e Garritano stanno giocando sempre con problemi ed è chiaro che questo si nota. Bertagnoli ha sostituito bene Mogos, ma non avevo dubbi. Anche se ha ricoperto poche volte quel ruolo, è un ragazzo sempre molto concentrato e sono molto contento di questo. E’ un’alternativa importante, vista la stanchezza di qualche giocatore. Anche Renzetti non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Noi però dobbiamo tenere come abbiamo fatto oggi: è importante non aver perso, ma dobbiamo ritrovarci sotto l’aspetto dell’entusiasmo e fare meglio di come abbiamo fatto oggi”.