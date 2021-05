Chievo-Cremonese 1-1, le pagelle: Fabbro illude, Gaetano si sveglia nella ripresa

vedi letture

Le pagelle di Chievo-Cremonese, gara terminata 1-1.

CHIEVO-CREMONESE 1-1

Marcatori: 25’ Fabbro (Ch), 48’ Gaetano (Cr)

CHIEVO

Semper 6 – Partita con poche occasioni in cui deve fare gli straordinari, ma nella quale comunque Gaetano riesce a punirlo ad inizio ripresa.

Mogos 6 – Dopo una buona prima mezz’ora, deve abbandonare il campo per un problema fisico. (Dal 34’ Bertagnoli 6 – Sostituisce al meglio il compagno, dando un buon contributo in entrambe le fasi di gioco)

Leverbe 6 – Qualche difficoltà nei primi minuti, poi cresce sul piano della sicurezza difensiva.

Rigione 6 – Concede poche occasioni agli attaccanti avversari ma, sul gol di Gaetano, perde insieme al Palmiero il confronto con l’avversario.

Renzetti 6 – Cresce sul piano dell’intraprendenza con il passare dei minuti, portando avanti diversi palloni sulla sinistra.

Canotto 5,5 – Solito motorino instancabile sulla corsia di destra, che però non riesce ad incidere molto e le cose con migliorano quando si sposta in attacco. (Dal 76’ Viviani s.v.)

Obi 6,5 – L’anima del centrocampo clivense, che recupera diversi palloni tar cui quello che poi dà il là all’zione del vantaggio.

Palmiero 5,5 – Fatica a dare le solite geometrie, per via del pressing costante dei centrocampisti grigiorossi.

Garritano 5,5 – Appare più appannato di altre esibizioni, riuscendo con scarsa continuità a creare situazioni pericolose in avanti. (Dal 76’ Vignato 6 – Debutto per il classe 2004, che lascia intravedere qualità interessanti)

Fabbro 6,5 – Torna titolare e non delude, firmando il gol del vantaggio in un momento molto equilibrato del match. (Dal 66’ Di Gaudio 6 – Tra i più attivi in maglia gialloblù sul piano offensivo nella parte finale del match)

Margiotta 6 – In una partita piuttosto sottotono, ha il merito di servire a Fabbro il pallone del vantaggio. (Dal 66’ Djordjevic 5,5 – Entra per dare maggiore peso all’attacco del Chievo, rendendo al di sotto delle proprie possibilità)

CREMONESE

Carnesecchi 6 – Poco impegnato nel corso del match, non riesce ad opporsi alla conclusione vincente di Fabbro.

Fiordaliso 6 – Più efficace nel proporsi sulla destra, piuttosto che quando deve contenere le avanzate di Renzetti. Migliora difensivamente nella ripresa.

Bianchetti 6,5 – Nell’azione del gol manca per poco un salvataggio provvidenziale, in una gara nel complesso positiva.

Terranova 6,5 – Protegge al meglio l’area, concedendo poco agli attaccanti clivensi.

Valeri 6 – Pensa prevalentemente a contenere, visto che il Chievo prova spesso a spingere dalla sua parte.

Valzania 6,5 – Mette tanta sostanza in mezzo al campo, recuperando tanti palloni per poi servirli ai compagni.

Bartolomei 6 – Prestazione senza squilli, sul piano delle trame di gioco che prova ad organizzare.

Baez 5 – Prestazione opaca dell’esterno offensivo, che perde anche la palla da cui arriva il gol del Chievo. (Dal 65’ Zortea 6 – Entra in campo con un ottimo atteggiamento, rendendosi subito pericoloso con una conclusione terminata fuori di poco)

Gaetano 7 – Partita dai due volti per il talento scuola Napoli, poco incisivo nel primo tempo e poi capace nella ripresa di firmare il pareggio con un gran gol. (Dal 77’ Colombo s.v.)

Nardi 5,5 – Schierato al posto dello squalificato Castagnetti, non sono molti i suoi spunti sulla sinistra. (Dal 45’ Buonaiuto 6 – Mette il piede in diverse azioni nella Cremonese, ma Pecchia lo richiama in panchina prima del fischio finale. Dall’82’ Deli s.v.)

Strizzolo 6 – Un colpo di testa e poco altro nel primo tempo, visto che viene ben contenuto dai difensori avversari. Nella ripresa serve a Gaetano il pallone del pareggio. (Dal 65’ Ceravolo 5,5 – La Cremonese non acquista molto in pericolosità offensiva con il suo ingresso in campo)