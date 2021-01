ChievoVerona, Moncini obiettivo numero uno per l'attacco. La Gumina possibile alternativa

vedi letture

Secondo quanto riferito dall’edizione on line de L’Arena il Chievo sarebbe alla ricerca di una prima punta che possa far compiere un salto di qualità alla squadra. I nomi su taccuino della dirigenza sono quelli di Gabriele Moncini del Benevento e Antonino La Gumina della Sampdoria. Il primo potrebbe lasciare il club sannita dopo l’arrivo di Adolfo Gaich con l’operazione che non avrebbe costi eccessivo anche se la concorrenza, una volta messo in vendita, potrebbe non mancare. Più complicata la pista che porta al secondo visto che la Samp dovrebbe riscattare il giocatore dall’Empoli prima del previsto per poi girarlo in prestito in Serie B. Secondo il quotidiano veronese il preferito dalla dirigenza sarebbe comunque Moncini.