Cittadella, Adorni: "Playoff obiettivo alla portata. Speriamo di riscuotere i crediti con la fortuna"

Ospite delle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Davide Adorni, difensore del Cittadella, in merito alla corsa playoff del club veneto: "È da inizio campionato che siamo sempre stati dentro ai playoff, e lì vogliamo restare sino alla fine del campionato. Possiamo centrare l’obiettivo: siamo cresciuti nelle ultime uscite, finora non siamo nemmeno stati fortunati in certi frangenti quindi speriamo di riscuotere i crediti che vantiamo nei confronti della dea bendata. Il Lecce? Sarà una sfida bellissima, tutta da vivere: non vediamo l’ora di confrontarci"