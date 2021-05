Cittadella-Brescia 1-0, le pagelle: Proia decisivo, Brescia scarico a centrocampo

CITTADELLA-BRESCIA 1-0

Marcatori: 40' Proia

CITTADELLA

Kastrati 6 - Un paio di buone parate. Non corre troppi rischi se non un brivido nel finale ma per sua fortuna la palla esce.

Ghiringhelli 6 - Buona partita. Alterna bene le due fasi senza mai strafare.

Frare 6 -Tiene bene contro l'attacco del Brescia. Esperienza e grinta da vendere.

Adorni 6 - Gioca con un cartellino giallo sulle spalle ma sbaglia davvero poco.

Donnarumma 6- Spinge e difende con grinta. Partita diligente

Proia 7 - Il suo gol vale la semifinale. Splendido colpo di testa e gol decisivo. Moto perpetuo.

Iori 6,5 - Capitano vero. Dirige come un'orchestra la sua squadra dando geometrie e cattiveria.

Branca 6 - Si muove bene e si inserisce con buona verve. (dal 70' Pavan 6 - Entra e si mette in trincea).

Vita 6 - Non trova subito la posizione tra le linee ma fa tanto lavoro sporco a schermare i portatori di palla avversari. (dal 70' Gargiulo 6 - Entra bene e sfiora il gol con un sinistro che esce di un soffio)

Beretta s.v. - Si fa male dopo 20' dove si era mostrato voglioso. (dal 20' Rosafio 6,5 - Entra bene e quando parte sulla sinistra crea sempre pericoli (dall'83 Ogunseye s.v.)

Tsadjout 6 - Corre e si impegna anche se viene cercato poco. Nel finale ha l'occasione per chiuderla ma Joronen compie un miracolo. (dall'83 Baldini s.v.)

BRESCIA

Joronen 6,5 - Sul gol di Proia non può nulla, miracoloso nel finale su Tsadjout ma non basta.

Karacic 6 - Buona partita, soprattutto nella ripresa dove con un bell'inserimento scalda i guanti a Kastrati.

Cistana 6 -Se la cava bene senza correre troppi rischi ed è pericoloso anche in fase offensiva.

Mangraviti 5,5 -Proia lo sovrasta sul gol. Peccato perché per il resto della partita è sempre presente contro l'attacco ospite.

Martella 6,5 - Uno dei più positivi. Spinge e mette sempre al centro palloni interessanti e pericolosi.

Labojko 5,5 - Si trova titolare per l'infortunio di Bisoli. Non riesce mai a ingranare. Si segnale per un bel destro nel primo tempo. (dal 90' Spalek s.v.)

Van de Looi 5,5 - Prova a giocare ma il Cittadella soffoca il suo spazio e lui non riesce a trovare una regia pulita. (dal 63' Pajak 6 - Entra con vivacità sulla sinistra. Un paio di cross interessanti).

Jagiello 5,5 Non il solito centrocampista che siamo abituati a vedere. Poco presente negli inserimenti offensivi. (dal 64' Ragusa 5,5 - Non viene servito quasi mai e non incide).

Bjarnason 6 -Sfiora il gol del pari in pieno recupero. Per il resto partita sufficiente anche se da lui si aspetta sempre il colpo decisivo.

Ayé 5,5 - Si impegna e ci prova in diverse occasioni. Ne ha una ghiotta nella ripresa ma calcia alto da ottima posizione.

Donnarumma 5.5 - Si muove e si impegna tanto. In fase realizzativa però manca. Apprezzabile comunque l'impegno.