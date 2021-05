Cittadella-Brescia, il precedente del 2010 sorride alle Rondinelle. Che vennero promosse in A

vedi letture

La sfida contro il Cittadella evoca bei ricordi in casa Brescia. Le due squadre infatti si incontrarono anche negli spareggi della stagione 2009/10 con le Rondinelle che vinsero 1-0 in Veneto e poi persero in casa con lo stesso punteggio passando il turno poiché meglio piazzate in classifica (a differenza di oggi). Quella stagione terminò con la promozione in Serie A della squadra allenata allora da Beppe Iachini che in finale vinse contro il Torino. Chissà se anche questa volta l’incrocio coi veneti porterà fortuna alla squadra bresciana.