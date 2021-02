Cittadella-Cosenza, le formazioni ufficiali: tra i lupi per la prima volta l'atteso Trotta titolare

vedi letture

Si alza il sipario al "Tombolato", con Cittadella e Cosenza che si affronteranno in occasione della 22^ giornata del campionato di B.

Sul versante ospite, scelte quasi obbligate per Occhiuzzi, che a centrocampo deve fronteggiare la squalifica di Gerbo: al suo posto Corsi. Che non è però l'unica novità rispetto a sabato, visto che per la prima volta in stagione si vede Schiavi al posto di Idda dal 1', e Trotta titolare: per lui, esordio dal 1' a fianco di Carretta. Per quanto invece riguarda la formazione locale, nuova fiducia tra i pali a Kastrati, per il resto nessuna grossa novità.

Le formazioni ufficiali:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Camigliano, Donnarumma; Proia, Pavan, Branca; Baldini; Tavernelli, Ogunseye

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Vera; Tremolada; Carretta, Trotta.