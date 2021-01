Cittadella-Cremonese 1-1, le pagelle: Gaetano e Donnarumma due eurogol

CITTADELLA-CREMONESE 1-1

Marcatori: 3’ Gaetano (CRE), 87’ Donnarumma (CIT).

CITTADELLA

Kastrati 7- Salva su un bel tiro di Strizzolo nel primo tempo e tiene a galla i suoi con delle belle parate.

Cassandro 5,5- La Cremonese spinge tantissimo e dalla sua parte gravita spesso e volentieri Celar che gli crea parecchi grattacapi.

Frare 5- Molto in difficoltà durante tutto il match: soffre la fisicità di Strizzolo e la velocità dei trequartisti grigiorossi.

Perticone 5,5- Cerca di tenere alta la linea difensiva senza riuscirci, sul gol di Gaetano è lui involontariamente di testa a fornirgli l’assisto.

Donnarumma 7- Spinge molto sulla sinistra, proprio dove i suoi soffrono meno, e poi si inventa un eurogol che vale il prezzo del biglietto: un punto insperato per il Cittadella.

Proia 5,5- Si divora una buona occasione sul finire di primo tempo, non riesce a coordinarsi bene e la sfera finisce altissima. (Dal 76’ Tsadjout sv).

Pavan 5- Non fa filtro in mezzo al campo e per il Cittadella sono dolori. (Dal 65’ Rosafio 5,5- Il suo ingresso non spezza il dominio in mediana da parte della Cremonese).

Branca 5- Soffre come tutta la mediana veneta, deve rincorrere i veloci esterni della Cremonese. (Dal 65’ Iori 6- Fa valere la sua esperienza in mediana).

D’Urso 5,5- Qualche buono spunto, ma solamente estemporaneo. (Dal 76’ Baldini sv).

Tavernelli 6- Il più volenteroso là davanti, cerca di combinare qualcosa ma non arriva mai al tiro. (Dal 65’ Gargiulo 5,5- Non viene mai servito dai compagni).

Ogunseye 5- Viene sovrastato fisicamente da Castagnetti e dai difensori della Cremonese, impalpabile.

CREMONESE

Carnesecchi 6- Una partita tranquilla, in pantofole, fino al gol di Donnarumma sul quale non può nulla.

Zortea 6- Personalità e velocità sulla fascia destra consegnano al giocatore del vivaio atalantino una buona prestazione.

Bianchetti 6,5- Vince decisamente la sfida con Ogunseye, annullando l’attaccante del Cittadella.

Ravanelli 6,5- Attento e bravo in fase difensiva, lo vediamo più di una volta partire palla al piede da dietro.

Valeri 6- Bravo nei duelli individuali, non ne perde uno.

Bartolomei 6- Torna a Cittadella da ex della gara, fa quello che deve fare con grande abnegazione. (Dal 66’ Gustafson 6- Cerca di mettere ordine in mezzo al campo).

Castagnetti 6,5- Dirige la manovra molto bene ed è padrone indiscusso del centrocampo.

Valzania 6,5- Punge con costanza e fa male alla retroguardia veneta in più di un’occasione. (Dal 76’ Pinato sv).

Gaetano 7- Parte benissimo il suo match: dopo tre giri di orologio controllo al limite dell’area e bomba all’angolino. Molto pericoloso quando può puntare sulla trequarti. (Dal 58’ Ciofani 6,5- Grande impatto con il match, mette ripetutamente in porta i compagni).

Celar 6- Un buon primo tempo in cui si inserisce con continuità. Viene sostituito all’intervallo. (Dal 46’ Baez 6– Esordio per lui con la maglia grigiorossa per il fantasista proveniente dal Cosenza, buon impatto).

Strizzolo 6- Usa il fisico possente per poter fare da sponda agli inserimenti dei compagni, ha parecchie possibilità per segnare il raddoppio ma non conclude. (Dal 66’ Colombo 6- Esordio positivo in Serie B per il giovane 2002 scuola Milan, energia e forza fisica a servizio della Cremonese).