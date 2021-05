Cittadella da record, sesta partecipazione ai play off. Ma solo una volta in finale

Il Cittadella è la squadra, assieme allo Spezia, ad aver giocato il maggior numero di play off di Serie B. Sono infatti sei, con questa, le partecipazioni della squadra veneta che però non è mai riuscita a conquistare la promozione in Serie A. Per una volte la squadra c’è però andata vicina arrivando fino alla finale perdendo in maniera clamorosa contro l’Hellas Verona (successo per 2-0 in casa e sconfitta per 3-0 al Bentegodi) nel 2019. Per il resto sono due le semifinali (2009/10 contro il Brescia e 2017/18 contro il Frosinone) raggiunte dal Cittadella che in altre due occasioni si è invece fermato al turno preliminare: nel 2017/18 perdendo contro il Carpi e la scorsa stagione quando venne eliminata dal Frosinone. Per Roberto Venturato quinta avventura nella post-season cadetta, sempre come allenatore del Cittadella.