Cittadella, idea Gorini per la panchina se Venturato non viene confermato

In casa Cittadella non è ancora deciso chi siederà sulla panchina nella prossima stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport,qualora non venisse confermato Venturato potrebbe toccare a Edoardo Gorini, già giocatore del club veneto per sei anni.