Cittadella, Iori: "Abbiamo fatto il primo passo. Ora contro il Monza senza paura"

Manuel Iori, capitano del Cittadella, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Brescia e la conquista della semifinale playoff: "Abbiamo fatto solo un pezzo di strada. Ora ci aspetta uno scontro tosto. Dobbiamo recuperare le energie e pensare un passo alla volta. Queste sono partite difficili, la posta in palio è alta. Noi siamo stati bravi a trovare il gol, abbiamo concesso qualche ripartenza ma è andata bene. Potevamo anche raddoppiare in un paio di occasioni. Ora arriva un impegno ancora più tosto, ma non abbiamo paura di nessuno. Loro sono costruiti per vincere il campionato ma noi ce la giocheremo. Prima in casa e poi a Monza".