Cittadella, Marchetti: "Finale dei playoff testimonianza della bontà del lavoro fatto"

Cittadella finalista dei playoff promozione in Serie B assieme al Venezia. Dalle pagine di TuttoB.com arrivano le parole del dg del Città Stefano Marchetti: "Il raggiungimento della finale playoff ha ancora più valore per noi perchè abbiamo centrato l'obiettivo superando una corazzata come il Monza, che nella gara di ritorno ha disputato una partita super mettendoci in grande difficoltà. Questo risultato ci riempie d'orgoglio e testimonia la bontà del lavoro svolto negli anni. Il Venezia? E' una squadra che non molla mai, ci sarà da battagliare fino alla fine".