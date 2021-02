Cittadella meglio di Barça, Chelsea e Atalanta: 18 giocatori diversi sono andati a segno

Il Cittadella meglio di due big europee come Barcellona e Chelsea e meglio anche dell’Atalanta in Serie A. Almeno per quanto riguarda il numero di giocatori mandati a segno in stagione che vede i veneti in testa alla classifica che tiene conto dei campionati di primo e secondo livello dei 5 principali campionati continentali, come riporta La Gazzetta dello Sport. Con Giacomo Berretta, arrivato a gennaio dal Padova e subito in gol nell’ultimo turno, sono diventati ben 18 i giocatori della squadra di Venturato andati a segno almeno una volta in questo campionato, tre più delle squadre sopraccitate. Per restare alla Serie B la squadra granata ha mandato a segno il doppio dei giocatori delle squadre che chiudono la classifica – Ascoli, Pescara e Virtus Entella – oltre che della Cremonese.

Il cannoniere non è però un attaccante, ma il centrocampista Mario Grgiulo autore di sette reti. Restando nel reparto spiccano anche le quattro reti di Federico Proia, mentre per quanto riguarda il settore avanzato il migliore è Robert Ogunseye con cinque reti, seguito da Camillo Tavernelli con tre. Ma che il Cittadella sia una vera cooperativa del gol lo si capisce dal fatto che siano ben 10 i giocatori che hanno segnato almeno un gol in stagione. Fra i titolari (tolti i portieri) solo Romano Perticone e Alessio Vita non sono, ancora, andati a segno.