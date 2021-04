Cittadella-Reggina 1-1, le pagelle: Tsadjout il migliore, Cionek si riscatta. Montalto non punge

CITTADELLA-REGGINA 1-1

Marcatori: 46' Beretta, 59' Bianchi

CITTADELLA

Kastrati 6 - Diverse uscite perfette, tanti palloni respinti e il tap-in troppo ravvicinato di Nicolò Bianchi per il pareggio della Reggina. Sufficienza meritata per l'estremo difensore di casa.

Ghiringhelli 6 - Occupa la corsia di destra con diligenza, non ha un cliente facile da tenere a bada come Mario Situm ma tiene comunque botta. Poche le sovrapposizioni specie nel secondo tempo.

Adorni 6,5 - Senza dubbio uno dei migliori della formazione di Venturato, grande marcatura ai danni di Montalto senza concedere spazio all'attaccante ospite. Peccato per il giallo che gli costa la squalifica per la prossima giornata.

Camigliano 6 - Non convince in occasione della rete della Reggina, si abbassa facendosi scavalcare della sfera che poi Bianchi manda in rete. Riesce a riscattarsi con un salvataggio di tacco nel finale.

Donnarumma 6 - Si conferma un ottimo interprete del ruolo in entrambe le fasi, quando c'è da spingere non si tira indietro mentre svolte un buon lavoro in marcatura su Micovschi.

Proia 5 - Spesso utilizza le maniere forte per frenare le giocate di Mario Situm, commette però il fallo che costa il gol ai suoi. Un errore che alla fine pesa nell'economia del match. (Dal 85' Branca sv).

Pavan 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del mediano di casa, gioca tanti palloni e battaglia anche contro un Edera che prova spesso la giocata personale. Quantità per il centrocampo di Venturato.

Gargiulo 5,5 - Nella posizione di interno mancino non riesce a pungere come potrebbe, fatica nel trovare lo spazio giusto per gli inserimenti senza palla e non è mai pericoloso.

D'Urso 6 - Prova a muoversi ed a rendersi pericoloso tra le linee, non è una gara facile per il numero dieci quella di questo pomeriggio ma sfiora anche la traversa nel secondo tempo. (Dal 69' Vita 5,5 - Non riesce a suonare la scossa).

Beretta 6,5 - Un tocco, un gol. Si riassume in questo la partita dell'ex Padova che sfrutta come meglio non può l'assist di Tsadjout per portare momentaneamente in vantaggio la squadra di casa. (Dal 85' Ogunseye sv).

Tsadjout 7 - Sin dall'inizio è l'uomo più pericoloso della squadra di Venturato, si prende sulle spalle il peso dell'attacco del Cittadella e con una bella azione sfrutta il regalo amaranto e serve l'assist per Beretta. (Dal 75' Tavernelli sv).

REGGINA

Nicolas 6 - Non può nulla sul tocco ravvicinato di Giacomo Beretta, per il resto non viene praticamente mai chiamato in causa. Brividi su una conclusione di Tsadjout nella ripresa.

Delprato 6 - Meno propositivo rispetto al compagno di squadra Lakicevic ma dalle sue parti non rischia quasi nulla, ordinaria amministrazione per il difensore appena rientrato dagli impegni con l'U21.

Cionek 6,5 - Prima commette l'errore che consente al Cittadella di portarsi in vantaggio, si riscatta subito dopo con l'assist vincente per il gol di Bianchi. Limitando gli errori è uno dei migliori centrali della B.

Stavropoulos 6 - Non va mai sotto la sufficienza il difensore greco, altra partita convincente per il centrale di Baroni sempre più protagonista in questa stagione. Bene la marcatura su Beretta.

Di Chiara 6 - E' in buon momento di forma, lo dimostra anche questo pomeriggio con tanta corsa lungo tutta la fascia mancina. Diversi cross interessanti spediti in mezzo dall'ex Perugia.

Bianchi 6,5 - Bene in fase di contenimento come buoni anche gli inserimenti senza palla, trova anche il secondo gol del suo campionato che riporta in parità la squadra di Baroni.

Crisetig 5,5 - Meno nel vivo della manovra rispetto alla sfida contro il Venezia, pochi i palloni giocati dall'ex Benevento che viene marcato abbastanza bene dal centrocampo avversario.

Micovschi 5 - Un grande pallone in profondità per Bianchi nel secondo tempo, in mezzo tanta fatica per l'esterno rumeno che mostra evidenti difficoltà nell'affrontare Donnarumma sulla sua corsia. (Dal 72' Bellomo 6 - Prova a spedire in mezzo diversi palloni interessanti).

Edera 6 - Volitivo, ci mette la volontà di far bene nella sfida del Tombolato. Baroni gli ha inventato questa nuova posizione alle spalle della punta, è il calciatore amaranto che cerca maggiormente la via della conclusione. (Dal 88' Rivas sv).

Situm 6,5 - Un buon primo tempo, una ripresa nettamente superiore anche per ritmo. Il croato stavolta non calcia mai in porta e ingaggia un buon duello con Ghiringhelli. Si guadagna la punizione dal quale nasce il gol di Bianchi. (Dal 88' Liotti sv).

Montalto 5,5 - Sotto porta non si vede mai, peccato che non riesce mai a calciare verso la porta di Kastrati. Un secondo tempo migliore della prima frazione ma non basta per strappare la sufficienza, fa ammonire sia Adorni che Camigliano. (Dal 88' Denis sv).