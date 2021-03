Cittadella, Venturato: "Cassandro non sarà disponibile". Fra i convocati torna Tsadjout

“Assenze? Cassandro non sarà disponibile, torna invece Tsadjout, mentre Vita e Mastrantonio proseguono il loro percorso e Pavan sarà fuori”. Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in conferenza stampa ha parlato così della situazione in rosa. Il difensore ha infatti riportato una lesione di primo grado al muscolo semitendinoso della coscia destra e resterà ai box. Questa la lista dei 20 convocati per il Pescara:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Gargiulo, Branca

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Beretta, Tavernelli, Ogunseye, Baldini