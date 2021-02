Cittadella, Venturato: "Grande equilibrio, prossime gare decisive". I convocati: Iori out

“I risultati dell’ultima giornata sono un’ulteriore testimonianza di quanto equilibrato sia l’attuale campionato. Fino ad ora l’Empoli è stato più bravo di tutti, le altre sono tutte lì e nel gruppo ci siamo anche noi”. Esordisce così il tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida col Cosenza: “Le prossime partite saranno decisive perché anche le squadre di bassa classifica possono fare punti con le migliori e cambiare volto alla classifica. - continua il tecnico come riporta Trivenetogoal.it - A volte abbiamo fatto turn over importanti, ma ogni situazione va valutata volta per volta. Sto vedendo comunque che anche ad alti livelli con tante partite ravvicinate la volontà è quella di coinvolgere tanti giocatori per evitare infortuni gravi ed è un aspetto da considerare. Se la rosa lo permette si possono fare scelte in tal senso”.

Per la sfida di domani saranno assenti Ghiringhelli, squalificato, Vita, appena rientrato in gruppo e Iori, che ha accusato un fastidio al cavo popliteo sinistro stasera si sottoporrà a nuovi esami. Sono così 21 i convocati per domani sera:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Cassandro

Centrocampisti: Proia, D’Urso, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Beretta, Tavernelli, Ogunseye, Baldini