Cittadella, Venturato: "Oggi gara difficile da interpretare, non guardo alla classifica"

Intervenuto in conferenza stampa, al termine di Cittadella-Ascoli, il tecnico dei veneti Roberto Venturato ha così commentato il successo di misura dei suoi.

Sulla partita:

"Non è stata una gara facile da interpretare. Abbiamo vissuto un tempo in cui abbiamo rischiato e non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Poi abbiamo avuto diverse occasioni e alla fine siamo riusciti a segnare su palla inattiva - afferma il tecnico, come riportato da Trivenetogoal -. Siamo stati bravi ad interpretare la gara e a viverla con l'atteggiamento giusto".

Sul posizionamento in classifica:

"Non guardo alla classifica, manca ancora una gara alla fine del girone d'andata ed il campionato è lunghissimo. Siamo in una fase di mercato fino alla fine del mese, ci sono tante situazioni in ballo e bisogna esser bravi restando concentrati. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita, abbiamo valori molto importanti e il fatto che chi entra possa essere decisivo è un aspetto davvero molto confortante".