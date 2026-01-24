Nicola si gode il ritorno di Collocolo: "È appagante rivederlo sorridere dopo quattro mesi"

Mister Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani col Sassuolo. Tra i tanti temi analizzati, c'è anche il ritorno di Michele Collocolo, centrocampista classe 1999 che ha subito una grave lesione muscolare del retto femorale della coscia sinistra a fine settembre rivedendo il campo solamente a inizio 2026. Questa la risposta del tecnico della Cremonese:

Collocolo può essere il primo acquisto di gennaio?

"Il fatto stesso di averlo rivisto sorridere dopo quattro mesi, con l’energia di chi ha fatto fatica a stare fuori, per me è appagante. Parliamo di un ragazzo straordinario e un professionista esemplare, prima dell’infortunio aveva dimostrato che possiamo contare su di lui".

Quali saranno gli indisponibili? Collocolo può giocare?

"Michele è entrato nella scorsa partita e lo reputo ampiamente recuperato, forse avrebbe potuto giocare più minuti ma sarebbe stato un azzardo. Payero è tornato ad allenarsi con la squadra e per lui cerchiamo solo di evitare rischi e averlo disponibile appieno per la prossima partita".

