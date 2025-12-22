Cremonese, si rivede Collocolo al centro sportivo. Il centrocampista è fermo da 3 mesi

Buone notizie in casa Cremonese. Gli account ufficiale del club grigiorosso hanno pubblicato una foto di Michele Collocolo, tornato al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" per proseguire il suo percorso di recupero. 26 anni, il centrocampista è fermo per un problema alla coscia. La sua ultima presenza risale al 21 settembre nel corso della partita contro il Parma, dove è stato sostituito al 16' per infortunio. In precedenza il giocatore era sempre stato impiegato da titolare e sempre per tutti e 90 i minuti dal tecnico Davide Nicola.

Per Collocolo questa è la stagione d'esordio nel massimo campionato italiano. L'anno scorso ha contribuito alla promozione della Cremonese con 7 reti segnate nella regular season ma soprattutto per il gol nella finale di ritorno dei playoff contro lo Spezia.