Cremonese, si rivede Collocolo al centro sportivo. Il centrocampista è fermo da 3 mesi
Buone notizie in casa Cremonese. Gli account ufficiale del club grigiorosso hanno pubblicato una foto di Michele Collocolo, tornato al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" per proseguire il suo percorso di recupero. 26 anni, il centrocampista è fermo per un problema alla coscia. La sua ultima presenza risale al 21 settembre nel corso della partita contro il Parma, dove è stato sostituito al 16' per infortunio. In precedenza il giocatore era sempre stato impiegato da titolare e sempre per tutti e 90 i minuti dal tecnico Davide Nicola.
Per Collocolo questa è la stagione d'esordio nel massimo campionato italiano. L'anno scorso ha contribuito alla promozione della Cremonese con 7 reti segnate nella regular season ma soprattutto per il gol nella finale di ritorno dei playoff contro lo Spezia.
GUESS WHO’S BACK! 🔙😍
Michele Collocolo è tornato al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per proseguire il suo percorso di recupero! #SoliMai #SerieAEnilive #Cremonese pic.twitter.com/oLVFR2z7YP
— U.S. Cremonese (@USCremonese) December 22, 2025
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.