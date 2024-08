Ufficiale Colpo in mezzo al campo del Catanzaro, arriva Mamadou Coulibaly dalla Salernitana

Colpo a centrocampo per il Catanzaro, che si assicura a titolo definitivo dalla Salernitana le prestazioni del calciatore senegalese Mamadou Coulibaly. Classe 1999, il centrocampista ha giocato nella scorsa stagione a Palermo in serie B, collezionando 19 presenze e una rete con i rosanero. In precedenza aveva giocato in serie B con Carpi, Virtus Entella, Trapani, Salernitana (124 presenze e 10 reti in cadetteria) e Ternana e in serie A con Salernitana, Udinese e Pescara (24 presenze e 2 reti complessive nel massimo campionato).

Coulibaly si lega al club giallorosso con un contratto di un anno con opzione per il secondo.