Como, Cicconi: "Mi piacerebbe giocare la Serie B nella mia città. Dopo averla conquistata"

Il centrocampista Manuel Cicconi intervistato da Laprovinciadicomo.it ha parlato della promozione in Serie C con il club lariano e di come gli piacerebbe restare anche in Serie B nonostante il suo cartellino sia di proprietà della Virtus Entella: “Chiaramente sarebbe un peccato non giocare in Serie B dopo esserci arrivato, soprattutto perché questa è casa mia ed è la mia squadra. Ma qualsiasi cosa succederà sarò contento lo stesso. Quello che è successo quest'anno è stato impagabile anche perché venivo da una stagione in cui avevo giocato poco, sono arrivato in inverno e a febbraio c'è stato lo stop del campionato. - continua Cicconi – L'Entella è appena retrocessa e vuole costruire una squadra per salire nuovamente e potrei capire se non volessero privarsi di un giocatore che comunque arriva da un campionato vinto e da una buona stagione. Non so come si possa risolvere questa situazione, se il Como vorrà o riuscirà ad avermi ancora in prestito, o se si possa invece risolvere la cosa a a titolo definitivo”.