Cosenza, Occhiuzzi: "Il risultato si raggiunge con l'unità di intenti". I convocati per Lecce

"Modulo? Sono altre le situazioni, soprattutto nel girone di ritorno dove ci conosciamo tutte. Gli episodi e i duelli fanno semmai la differenza. L'importante è che siano tutti pronti e che mettano in campo il cuore che finora si è visto: l'unione fa la forza, il risultato si raggiunge con l'unità di intenti, con il gioco condiviso da tutti e con l'attaccamento alla causa. Questo ai ragazzi non è mai mancato, mentalmente li ho messi molto sotto torchio": così mister Roberto Occhiuzzi nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Lecce, in programma stasera alle 21:00 e valido per la 24^ giornata del campionato di B.

Spazio quindi ai convocati: assenti gli infortunati Bittante e Tiritiello.

Di seguito l'elenco competo:

PORTIERI: Falcone, Matosevic, Saracco

DIFENSORI: Antzoulas, , BouahCorsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Schiavi, Vera

CENTROCAMPISTI: Ba, Bahlouli, Crecco, Gerbo, Kone, Petrucci, Sciuadone, Tremolada

ATTACCANTI: Carretta, Gliozzi, Mbakogu, Sacko, Sueva, Trotta.