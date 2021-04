Cosenza, Occhiuzzi: "Questa squadra ha grande anima. Ora testa alla Cremonese"

vedi letture

Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 2-1 ottenuta in casa contro l'Ascoli: "Si tratta di un piccolo tassello verso la salvezza, ma dobbiamo guardare gara dopo gara. Abbiamo già testa alla Cremonese".

Dopo un primo tempo deludente, la ripresa è stata giocata con più aggressività. Cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio?

"Assolutamente nulla perché la squadra aveva disputato un grande primo tempo".

Si tratta di un piccolo passo verso un grande traguardo?

"Il traguardo si raggiunge alla fine. La gara di oggi fa già parte del passato, dobbiamo guardare subito alla prossima partita".

Questa vittoria può darvi quella sicurezza nei vostri mezzi che a volte è mancata?

"Questo gruppo ha una grande anima. Noi lavoriamo tanto, due ore al giorno, a volte pure di più. Il lavoro per me determina tutto. Dobbiamo andare avanti con questa testa e questo cuore".

Come mai non ha pensato di mettere Carretta al posto di Gliozzi nell'ultimo slot di cambi?

"Avevo bisogno di centimetri per i calci piazzati, quindi non potevo fare altrimenti".

Le condizioni di Gerbo e Petrucci?

"Domattina valuteremo entrambi".

Questa gara le ha suggerito che è più facile arrivare in porta giocando in verticale oppure con i cross dalle fasce?

"Dipende dagli interpreti. Oggi era più giusto avvolgere maggiormente la manovra".

Come ha visto la squadra in fase offensiva?

"La squadra ha fatto bene in entrambe le fasi, così come in termini di palleggio e determinazione".