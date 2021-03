Cosenza, Occhiuzzi resiste sulla panchina. Ma la sfida con la Reggiana potrebbe essere decisiva

Nonostante un pareggio amaro, contro un Vicenza che dal 55° ha giocato in 10 a causa dell’espulsione di Cappelletti, il Cosenza è deciso a continuare con Roberto Occhiuzzi sulla panchina sperando in una pronta risposta contro la Reggiana in trasferta. Uno scontro salvezza da non fallire quello contro gli emiliani che potrebbe portare, complice anche la pausa per le nazionali, a un cambio di guida tecnica qualora non dovesse arrivare un risultato. È quanto riferisce Cosenzachannel.it spiegando che al presidente Eugenio Guarascioè stata recapitata una lista di possibili sostituti che però finora non è stata presa in considerazione vista la volontà del numero uno calabrese di continuare con il giovane tecnico difeso finora come mai nessuno prima d’ora.