Cosenza, pesa il ko con il Brescia: squadra in ritiro da oggi fino al fine settimana

vedi letture

"La Società Cosenza Calcio informa che la squadra, al termine dell’allenamento pomeridiano, andrà in ritiro in vista della prossima gara con il Frosinone, in programma per sabato alle ore 14:00": questa la nota con cui i calabresi hanno annunciato che la formazione di mister Roberto Occhiuzzi, reduce dal ko in casa del Brescia, sarà in ritiro fino alla partita di sabato contro la truppa ciociara.