Cosenza, traballa la panchina di Occhiuzzi. Decisivi i prossimi tre match di campionato

Una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e 17° posto in classifica per il Cosenza di Roberto Occhiuzzi. Un rendimento, questo, che secondo quanto riportato da Cosenza Channel, metterebbe a rischio la panchina del tecnico. Potrebbero risultare decisive per le sorti dell’allenatore dei Lupi i prossimi tre impegni di campionato contro Salernitana, Vicenza e Reggiana prima della sosta per le Nazionali.