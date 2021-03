Cosenza, Tremolada: "Occhiuzzi ricorda i giovani mister che sono giunti in A, come De Zerbi"

In una lunga intervista rilasciata a pianetaserieb.it, il trequartista del Cosenza Luca Tremolada ha parlato di mister Roberto Occhiuzzi, inserito da TMW nello speciale panchine di Serie B: "Concettualmente si avvicina molto agli allenatori giovani innovativi che sono arrivati in Serie A, come ad esempio De Zerbi. Secondo me farà una carriera importante. Si pone quasi più come fratello maggiore che come allenatore e questo è molto bello. Ora capisce il momento e sta tirando fuori qualcosa in più sul piano della cattiveria agonistica, che forse un po’ avevamo perso. La colpa ovviamente è di noi calciatori, non sua. Occhiuzzi è un amante del calcio, vuole uscirne attraverso il gioco: ci desidera belli e produttivi. Nonostante la fase delicata che stiamo vivendo, si è creato un rapporto super".