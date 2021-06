Cremonese, Alves non arriverà. Il portoghese è stato proposto, ma non interessa

Non sarà Bruno Alves il rinforzo d'esperienza per la difesa della Cremonese. Come riferisce Tuttosport il centrale classe '81 nei giorni scorsi è stato proposto al club lombardo che però ha fatto sapere di non essere interessato al profilo. Per il difensore ex Parma si profila così un ritorno in patria per concludere la carriera.