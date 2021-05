Cremonese, Arvedi al passo d’addio: “Pronto a farmi da parte se ci sarà un’alternativa credibile”

vedi letture

Potrebbe essere giunto al termine il rapporto fra il Cavaliere Giovanni Arvedi e la Cremonese. Attraverso un comunicato congiunto con il presidente Paolo Rossi l’imprenditore ha spiegato così la possibilità di farsi da parte: “La mia età mi impone di guardare al futuro della Cremonese, se ci sarà una alternativa credibile sono disposto a fare un passo indietro. Finarvedi sosterrà sempre la Cremonese, ma se qualcuno ha un progetto migliore si faccia avanti. Si accomodi qualcun altro”.

“Lavorare per il bene di una comunità significa andare oltre le critiche sterili, anche se a volte possono essere giustificate, ed iniziare a lavorare tutti insieme per ricercare un largo e profondo interesse comune. Quanto affermato in premessa vale anche per l’Unione Sportiva Cremonese, sempre al centro di costanti e spesso ingenerose critiche, pur a fronte di un grande sforzo da parte di tanti che nell’USC operano quotidianamente. - queste le parole del presidente Rossi riportate da Cuoregrigiorosso.it - Ora che il campionato è concluso posso annunciare che la proprietà della USC è disponibile a fare un passo indietro nel caso in cui qualcuno, e sarebbe il benvenuto, si facesse avanti con un programma finanziario e operativo tale da dare certezza e futuro alla nostra tanto amata Cremo. Gli unici obiettivi sono il futuro dell’USC e il bene della nostra Comunità”.