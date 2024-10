Ufficiale Cremonese-Ciofani la storia continua: l'ex attaccante entra nel settore giovanile

Dopo cinque anni, 166 presenze con 34 gol e una promozione in Serie A conquistata nel 2022-23, in estate Daniel Ciofani aveva annunciato l’addio alla Cremonese e al calcio giocato iniziando un percorso per diventare direttore sportivo con l’obiettivo non nascosto di poter iniziare in grigiorosso un nuovo percorso lavorativo. E così a distanza di pochi mesi dall'addio, l'ex centravanti torna a vestire i colori del club lombardo entrando a far parte del settore giovanile come comunicato dalla stessa società:

"U.S Cremonese comunica che Daniel Ciofani è entrato a far parte dell’organico del settore giovanile grigiorosso guidato dal responsabile Stefano Pasquinelli. Con l’inserimento di Ciofani il vivaio del club potrà contare su un ulteriore valore aggiunto.

Stefano Pasquinelli e Daniel Ciofani incontreranno la stampa giovedì 17 ottobre alle ore 16.30 nella sala conferenze del Centro Sportivo Giovanni Arvedi”.