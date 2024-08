Ufficiale Cremonese, colpo in attacco: dal Milan arriva a titolo definitivo Marco Nasti

vedi letture

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. Milan le prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti.

Nato a Pavia il 17 settembre 2003, il neo attaccante grigiorosso cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan per poi passare in prestito al Cosenza, in Serie B. Alla prima stagione tra i professionisti mette a segno 5 gol in 27 presenze, inclusa la rete della vittoria nella sfida d’andata dei playout (poi vinti) contro il Brescia. Nel 2023-24 registra 7 gol in 37 presenze con il Bari, contribuendo alla salvezza dei biancorossi con un gol e un assist nel doppio spareggio salvezza contro la Ternana. Nel giro delle Nazionali giovanili dal 2019, con l’Italia Under 21 ha totalizzato 2 presenze e un gol.

L’attaccante sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.

Benvenuto in grigiorosso, Marco!