Cremonese-Empoli 2-2, le pagelle: Mancuso non perde il vizio, Baez multitasking

vedi letture

CREMONESE-EMPOLI 2-2

Marcatori: 8' Mancuso (E), 35' rig. Terranova (C), 79' Ciofani (C)

CREMONESE

Carnesecchi 6 - Smanaccia quel tanto che basta su Romagnoli. Spericolato ma efficace nelle uscite, prende due gol senza avere colpe.

Fiordaliso 6 - Partita diligente senza lasciare scoperta la sua zona. Tiene in gioco Mancuso ma l'arbitro vede un fuorigioco. (77' Bartolomei sv-)

Bianchetti 5,5 - Fa la voce grossa sui palloni alti. Si sa fa sorprendere centralmente in occasione della rete empolese.

Terranova 6,5 - Gran lancio in verticale per Baez, si fa un bel regalo di compleanno tornando al gol su calcio di rigore.

Zortea 6 - Pecchia gli affida la corsia sinistra, orfana di Valeri. Non garantisce la stessa spinta ma fa una buona figura.

Gustafson 6 - Rientra dalla squalifica e si mette a far legna senza badare troppo all'estetica. (69' Ceravolo 6 Dentro per dare più peso all'attacco, contribuisce riempiendo l'area).

Castagnetti 6 - Aggredisce gli avversari riconquistando tanti palloni e li gestisce bene. Nel finale si immola spendendo il secondo giallo.

Baez 7 - Si procurare con astuzia il calcio di rigore del pareggio. Chiude da terzino sfornando un assist delizioso per il pareggio.

Valzania 6 - Si inserisce col timing giusto. Svaria su tutto il fronte senza concedere punti di riferimento. (61' Nardi 6,5- Ingresso di personalità, alterna numeri di suola a giocate più semplici).

Buonaiuto 6 - Sempre nel vivo della manovra nel primo tempo. Crea superiorità numerica col suo movimento verso il centro, cala nella ripresa (61' Gaetano 6 - Entra con un buon piglio, portando vivacità).

Strizzolo 6 - Centravanti di manovra, vecchio stampo. Gioca a un tocco guadagnando sempre un tempo di gioco. (46' Ciofani 7 - Sgomita per farsi largo tra i centrali empolesi, prende l'ascensore per firmare il pareggio).

EMPOLI

Brignoli 6 - Regista occulto, è il primo costruttore di gioco della squadra di Dionisi. In leggero ritardo sul colpo di testa vincente di Ciofani.

Sabelli 6 - Si fa puntare spesso da Buonaiuto ma appena può si sgancia in proiezione offensiva per andare al cross dal fondo.

Romagnoli 6 - Torna a comandare la difesa e si rende pericoloso nell'area avversaria. Gli viene annullato un gol dubbio.

Casale 5,5 - Concentrato nel seguire i movimenti della linea e andare a chiudere. Non riesce a contrastare Ciofani.

Terzic 6 - Con Baez da controllare il lavoro in fase difensiva non gli manca. Eppure trova il tempo anche per farsi vedere in avanti.

Ricci 6 - Un gran numero in mezzo al campo quando si libera di due avversari con un doppio tunnel. (46' Zurkowski 6 - Prestazione di sostanza, non eccelle ma fa il suo dovere).

Stulac 5,5 - Fa partire l'azione del vantaggio con un gran lancio in verticale. Poi causa il rigore con un intervento azzardato. (85' Crociata sv -)

Haas 7 - Il più continuo lì in mezzo, non si tira indietro nei contrasti e cerca di rendersi pericoloso tagliando verso il centro.

Bajrami 6,5 - Si muove tra le linee accendendosi a sprazzi. Quando lo fa sa come essere determinante, assist perfetto per Mancuso.

Mancuso 7,5 - Sbaglia la prima occasione di testa, non la seconda. Incrocia perfettamente per il sedicesimo centro stagionale. Poi concede il bis. (70' Olivieri 6 - Un bel tentativo in rovesciata)

Matos 7 - Non segna ma è decisivo in entrambi i gol. Manda in porta Mancuso con una spizzata intelligente e crea lo spazio per il raddoppio. (70' La Mantia 5,5 - Non riesce a lasciare il segno).